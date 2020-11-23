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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Çağla Şıkel Arto’nun hakaretini affetmedi!
Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden Arto'dan şikayetçi olmuştu. Şıkel hakkında, "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğren, insan adaplı olur. Hadsiz! Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, pislik" diyen Arto, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu. Şıkel'in uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine Arto'ya ceza verildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:20
Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan, sinkaflı küfürler eden şarkıcı Arto hakkında şikayette bulunmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de... Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?' şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.
Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.
Mahkeme Arto'yu ünlü mankene yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 liradan bin 560 lira olarak hesaplandı.
UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ
Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.