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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, hapisten çıkan Hızır Çakırbeyli intikam için harekete geçecek. Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlayan Alpaslan, amcasından gizli kendi planlarını yapmaya başlayacak. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçecek. İşte EDHO'nun 186'ncı bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:41
EDHO'nun yeni bölümünde, Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.
Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister.
Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.
Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.