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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, hapisten çıkan Hızır Çakırbeyli intikam için harekete geçecek. Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlayan Alpaslan, amcasından gizli kendi planlarını yapmaya başlayacak. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçecek. İşte EDHO'nun 186'ncı bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:41
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

EDHO'nun yeni bölümünde, Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.