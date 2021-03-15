Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Bambaşka biri Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Bambaşka biri
Her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel herkesi şoke etti. Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:49
Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Altınbilek
Hilal Altınbilek
Fahriye Evcen
Fahriye Evcen