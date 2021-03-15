Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel herkesi şoke etti. Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.