Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçti ortalık karıştı! Saldırının bedeli ne olacak?

Atv'nın fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 186'ncı bölümüyle ekrana damga vurdu. Yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis'in karşılıklı restleşmesinin ardından İlyas'ın düzenledi saldırı bölüme damga vurdu. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşananlar...