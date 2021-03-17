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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçti ortalık karıştı! Saldırının bedeli ne olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçti ortalık karıştı! Saldırının bedeli ne olacak?
Atv'nın fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 186'ncı bölümüyle ekrana damga vurdu. Yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis'in karşılıklı restleşmesinin ardından İlyas'ın düzenledi saldırı bölüme damga vurdu. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 11:57
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cezaevinden tahliye olup evine dönen Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın da yardımıyla kurulan tuzakları ortaya çıkarmıştı.
Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis karşılıklı restleşmenin ardından mekanı terk etti.
Dışarıda konuşlanan İlyas'a vur emrini veren Hızır, Tuncay'ın ofisini yerle bir etti. Tuncay öldü mü? Bu hareketin bedeli ne olacak? Cevaplar bir sonraki bölümde atv'de.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.