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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den evlilik açıklaması! Didem Soydan ile... Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den evlilik açıklaması! Didem Soydan ile...
Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, Didem Soydan'la ilişkisiyle de adından söz ettirdi. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen yakışıklı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan Deniz, evlilik açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 17.03.2021 11:18
Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Deniz'in model Didem Soydan ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen Burak Deniz, habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Cadde'nin haberine göre yakışıklı oyuncu, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" diye yanıt verdi.
"SAÇMA SAPAN HABERLER"
Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.
AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.