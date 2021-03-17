Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den evlilik açıklaması! Didem Soydan ile...

Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, Didem Soydan'la ilişkisiyle de adından söz ettirdi. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen yakışıklı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan Deniz, evlilik açıklamasında bulundu.