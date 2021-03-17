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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Fikret’in planı tutacak mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Fikret’in planı tutacak mı?
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Demir ve Fikret arasındaki savaş daha da büyüyecek. Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçirecek. Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erirken Yamanlar konağında aşk kapıyı çalacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 88. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 13:49
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesine yine, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan bir rüzgar estirecek.
DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR!
Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir.
Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.
MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR!
Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!
SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?
Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir.
Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler.