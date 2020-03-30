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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlemler alındı. Virüse karşı adeta savaş açan yapım ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler aldı. Sette alınan olağanüstü önlemler hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:57
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde koronavirüse karşı adeta savaş açıldı. Oyuncuların ve set çalışanlarının sağlığının her şeyin önünde tutulduğu ekipte dünya standartlarında önlemler alındı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

SET EKİBİ ÜÇE BÖLÜNDÜ

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve insan hayatı ön planda tutuluyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanındaki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

HER EKİBE BİR AMBULANS

Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen ve insan hayatının önemini bir kez daha gözler önüne seren yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem

Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaşın üstünde 2 oyuncusunun sahnelerine de ara verdi. Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine bir süre ara veren ekip, oyuncularının da her ihtiyacını karşılanması talimatını verdi.