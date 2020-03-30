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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlem
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde koronavirüse karşı dünya standartlarında önlemler alındı. Virüse karşı adeta savaş açan yapım ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler aldı. Sette alınan olağanüstü önlemler hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:57
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