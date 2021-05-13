Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle izleyenleri ekranları başına kilitlemeyi başarıyor. Sezon finali için gelecek açıklamalar beklenirken, diziden ayrılıkların geleceği de konuşulmaya başladı. ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan dizide sezon içinde birçok ayrılık yaşanmıştı. En son Tipi karakterinin veda etmesinin ardından sezon finalinde bir isimin daha veda etmesi bekleniyor. Dizinin hayranları hangi isimin veda edeceği yönündeki araştırmalarını hızlandırdı.