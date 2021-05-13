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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle izleyenleri ekranları başına kilitlemeyi başarıyor. Sezon finali için gelecek açıklamalar beklenirken, diziden ayrılıkların geleceği de konuşulmaya başladı. ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan dizide sezon içinde birçok ayrılık yaşanmıştı. En son Tipi karakterinin veda etmesinin ardından sezon finalinde bir isimin daha veda etmesi bekleniyor. Dizinin hayranları hangi isimin veda edeceği yönündeki araştırmalarını hızlandırdı.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 23:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 23:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia. Sezon finalinde gidiyor. Ayrılığın ayak sesleri duyulmaya başlandı. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bomba gelişmeler izleyicileri bekliyor. Birçok önemli isimin başrollerinde yer aldığı dizinin sezon finalinde ayrılık yaşayacağı iddia ediliyor. Yarışmanın takipçileri hangi isimin diziye veda edeceği yönündeki araştırmaları sürüyor. Son bölümde Hızır ve destekçilerinin tehlikeli adımları heyecanı daha da tırmandırmıştı. Şimdi dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

SEZON FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Atv ekranında yayımlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon final tarihinin belli olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizi 200. bölümünde sezon arası verecek.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

O İSİM AYRILIYOR

7. sezonda da devam edecek olan diziye yakında Haşmet Façalı rolüne hayat veren Turgut Tunçalp veda edeceği de iddialar arasında yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 tarihinde Adapazarı Sakarya'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı. Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı. 2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide yer aldı. Son olarak Müslüm adlı sinema filminde Müslüm Gürses'in babasını canlandırmıştır.