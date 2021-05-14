14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin en fazla izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kayıpların bulunmasını, suçluların yakalanmasını sağlıyor, olaylara ışık tutup gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bayramın ilk gününde yayınlanmayan programın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 01:27
  • 1
  • 5
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğu ile ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programın bayramda da ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

BAYRAMDA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YAYINLANACAK MI?

Hafta içi her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı bayramda ekranlarda olmayacak, 13 ve 14 Mayıs ATV yayın akışından kaldırıldı.

  • 3
  • 5
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

13 Mayıs Perşembe saat 10:00'da Yabancı sinema "King Kong" yayınlanacak.

14 Mayıs Cuma saat 11:30'da ise "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programı ATV yayın akışında yer alıyor.

  • 4
  • 5
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

  • 5
  • 5
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...

Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.
Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.