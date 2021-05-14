Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğu ile ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programın bayramda da ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...