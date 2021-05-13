Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekrana dönen Burcu Biricik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Biricik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Biricik'in eski hali görenleri şoke etti.