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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekrana dönen Burcu Biricik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Biricik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Biricik'in eski hali görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:46
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Camdaki Kız dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Biricik'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Burcu Biricik ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Özellikle Pınar Altuğ yeni fotoğraflarıyla büyük beğeni toplarken, terbiye sınırını aşan takipçilerine sert cevaplar vermesiyle de gündemden düşmüyor.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı