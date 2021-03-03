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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

Oyuncu Leyla Bilginel, Nişantaşı'nda maskesiz yürürken görüntülendi. Sadece kapalı alanlarda maske taktığını belirten Bilginel, "Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Hayatına dair açıklamalar yapan Bilginel, yeni mesleğini açıklarken pembe saçlarıyla görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 10:14
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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

Oyuncu Leyla Bilginel, önceki gün ilginç saç tarzı ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Nişantaşı'nda maskesiz şekilde yürürken görüntülenen Leyla Bilginel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

"KAPALI ALANDA TAKIYORUM"

43 yaşındaki oyuncu, maske sorusuna, "Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum" karşılığını verdi.

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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

"TİCARETE GİRDİM"

43 yaşındaki oyuncu Leyla Bilginel, hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Pembe saçlarıyla dikkat çeken Leyla Bilginel, "Ticaretle uğraşıyorum. Organik tarım için dünyanın her yerinden tohum topluyorum. İş için evimi sattım ama önemli değil. Para benim uşağım gibi; 'Gel' derim gelir, 'Git' derim gider" dedi.

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Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

Yeni mesleğiyle herkesi şaşırtan Bilginel'in pembe saçlarını görenler tanımakta güçlük çekti.

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