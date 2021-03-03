Leyla Bilginel’in yeni işi şaşırttı! Son halini gören tanıyamadı

"TİCARETE GİRDİM"

43 yaşındaki oyuncu Leyla Bilginel, hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Pembe saçlarıyla dikkat çeken Leyla Bilginel, "Ticaretle uğraşıyorum. Organik tarım için dünyanın her yerinden tohum topluyorum. İş için evimi sattım ama önemli değil. Para benim uşağım gibi; 'Gel' derim gelir, 'Git' derim gider" dedi.