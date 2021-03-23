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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı
Hekimoğlu dizisinde Doktor İpek karakterine hayat veren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 17:32
Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alındı. Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BİRKAN SOKULLU
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK