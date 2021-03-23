Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı

Hekimoğlu dizisinde Doktor İpek karakterine hayat veren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...