Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrolü paylaştığı Burak Deniz ile aralarındaki uyumla gönüllere taht kuran güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Alina Boz hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un yaşı...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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