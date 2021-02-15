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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrolü paylaştığı Burak Deniz ile aralarındaki uyumla gönüllere taht kuran güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Alina Boz hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un yaşı...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 14:40
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Alina Boz hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Alina Boz birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

ROJDA DEMİRER
12 Ağustos 1980

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu
SAYGIN SOYSAL
21 Mayıs 1982
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997