Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 37'nci bölümüne ait en özel kareler paylaşıldı. 36'ncı bölümüyle yeni sezona merhaba diyen Bir Zamanlar Çukurova, hayranlarını televizyon başına kilitledi. 36'ncı bölümde; öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getirecek. İşte yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen Bir Zamanlar Çukurova hayranları için 37'nci bölümden en özel fotoğraflar...