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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 37'nci bölümüne ait en özel kareler paylaşıldı. 36'ncı bölümüyle yeni sezona merhaba diyen Bir Zamanlar Çukurova, hayranlarını televizyon başına kilitledi. 36'ncı bölümde; öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getirecek. İşte yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen Bir Zamanlar Çukurova hayranları için 37'nci bölümden en özel fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 18:20
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümden en özel kareler

Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!