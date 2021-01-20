OKTAY KAYNARCA

Dizide annesini oynayan Toziya için Oktay Kaynarca da "Anneler ölmez... Canım Sabina. Meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim... Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina..." sözlerini yazdı.