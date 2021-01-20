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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından Sabina Toziya’ya için duygulandıran paylaşımlar: Anneler ölmez… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından Sabina Toziya’ya için duygulandıran paylaşımlar: Anneler ölmez…
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hayriye ana karakteriyle gönülleri fetheden Sabina Toziya, beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kaldı. Toziya'nın diziye ani vedası izleyicileri üzerken dizinin oyuncuları da usta isimle olan pozlarını paylaşarak Toziya için dua istedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 15:59
Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Toziya'nın beyninde tümör olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.
SENARYO REVİZE EDİLDİ
Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece EDHO'nun 179. bölümünde Hayriye Çakırbeyli'ye veda edildi.
ROL ARKDAŞLARINDAN SABİNA'YA VEDA
Yeni bölümün yayınlanmasıyla Sabina Toziya'nın rol arkadaşları da yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldu ve tüm takipçilerinden dua istedi.
OKTAY KAYNARCA
Dizide annesini oynayan Toziya için Oktay Kaynarca da "Anneler ölmez... Canım Sabina. Meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim... Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina..." sözlerini yazdı.