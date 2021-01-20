Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem! Yeni hanımağa Züleyha’nın hikayesi başlıyor

Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!