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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem! Yeni hanımağa Züleyha’nın hikayesi başlıyor Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem! Yeni hanımağa Züleyha’nın hikayesi başlıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın ölümünün ardından yeni dönem başladı. Evlatları için aynı evde yaşamaya başlayan Züleyha ve Yılmaz iki arkadaşa dönüştü. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devraldı. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağa oldu. Yamanlarda başlayan yeni hayat Ümit'in gelişiyle daha da değişti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 14:07
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır.
Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır. GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!
Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.
Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder.
Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir.
Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!