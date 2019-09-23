Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO bu hafta başlıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Salı akşamlarına damga vuran ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi için araştırmalar sürüyor. Dizinin fanları EDHO ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, EDHO bu hafta başlıyor mu? Yeni sezonda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna yepyeni isimler katılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi belli oldu! Yeni sezonunun ilk bölümünde; Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekecek.