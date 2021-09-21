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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

EDHO bu akşam var mı yok mu? ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO 200. bölümüyle ekranlara dönecek. Dizinin 7. sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Usta oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendiren EDHO'nun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yıllar boyunca Salı günü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da sorgulanıyor. Peki; EDHO bu akşam var mı yok mu? EDHO ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 21.09.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 08:56
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Bu yıl 7. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizinin yeni sezonu için birbirinden sürpriz isimler kadroya katılacak. ATV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Peki; EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

HIRIZ REİS HAPİSTEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.

Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi. Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Yavuz karakterine hayat veren Erol Babaoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edilirken diğer ismin ise İdris Reis karakterine hayat veren Ünal Silver olduğu yine gelen iddialar arasında...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.