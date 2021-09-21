Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?

EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Bu yıl 7. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizinin yeni sezonu için birbirinden sürpriz isimler kadroya katılacak. ATV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Peki; EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı yok mu?