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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?
EDHO bu akşam var mı yok mu? ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO 200. bölümüyle ekranlara dönecek. Dizinin 7. sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Usta oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendiren EDHO'nun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yıllar boyunca Salı günü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da sorgulanıyor. Peki; EDHO bu akşam var mı yok mu? EDHO ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 08:55Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 08:56