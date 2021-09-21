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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de bir restoranda kavga çıkaran ve 7 polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme yaşandı. Olay anına yönelik Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı, görevli polisin beylik tabancasını alıp memura yönelttiği görülüyor. Olay anında Ayşegül Çınar ise restoran çalışanını darp ediyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:45
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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

Karaköy'de bir restoranda çıkardıkları kavgada güvenlik görevlilerine direnen, daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme yaşandı.

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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına yönelik Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntüleri ortaya çıktı.

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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, güvenlik kamerasından alınan görüntülerde; Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı görülüyor.

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Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

Ardından Ayşegül Çınar da oturduğu yerden kalkarak restoran çalışanı Volkan Çınar'ı darp etmeye başlıyor.