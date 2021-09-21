Polislere saldıran Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de bir restoranda kavga çıkaran ve 7 polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme yaşandı. Olay anına yönelik Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı, görevli polisin beylik tabancasını alıp memura yönelttiği görülüyor. Olay anında Ayşegül Çınar ise restoran çalışanını darp ediyor.