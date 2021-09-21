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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat yeni sezona hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdiği performans ile hayran kitlesi artan Hakan Boyav'ın yeni sezonda kadroda olması bekleniyor. Teşkilat dizisi önümüzdeki hafta yayın hayatına başlayacak. Kadroya birçok isimin katılması bekleniyor. Hakan Boyav, 'Teşkilat' dizisinin ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık, nam-ı diğer 'Tövbekar' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi hakkında yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 01:40
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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

Teşkilat bombayı patlattı. Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor. Nefesler tutuldu. Tarihi dizilerde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Hakan Boyav'ın yeni adresi belli oldu. Hakan Boyav, 'Teşkilat' dizisinin ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık, nam-ı diğer 'Tövbekar' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Hakan Boyav, Kurtlar Vadisi dizisinde hayran kitlesini artırmıştı. Sevilen oyuncunun ardından başka iddialı isimlerinde katılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

Hakan Boyav, 'Teşkilat' dizisinin ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık, nam-ı diğer 'Tövbekar' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

Teşkilat'ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım'ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Teşkilat', ikinci sezon yeni bölümleriyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de başlıyor.

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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

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Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.