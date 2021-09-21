21 Eylül 2021, Salı
Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat yeni sezona hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdiği performans ile hayran kitlesi artan Hakan Boyav'ın yeni sezonda kadroda olması bekleniyor. Teşkilat dizisi önümüzdeki hafta yayın hayatına başlayacak. Kadroya birçok isimin katılması bekleniyor. Hakan Boyav, 'Teşkilat' dizisinin ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık, nam-ı diğer 'Tövbekar' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi hakkında yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 01:40
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