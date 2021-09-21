Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi’nin Kara’sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...

Teşkilat'ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım'ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Teşkilat', ikinci sezon yeni bölümleriyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de başlıyor.