Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlenmiş ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açmıştı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası almıştı. Bir mekanda karşılaşması sonrası eski kayınpederini tehdit eden Sülün hakkında hapis istemiyle dava açıldı.