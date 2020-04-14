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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlenmiş ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açmıştı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası almıştı. Bir mekanda karşılaşması sonrası eski kayınpederini tehdit eden Sülün hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 09:27
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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

DİNLEME SKANDALI

Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sinem Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!