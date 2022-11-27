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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

Eski şovmen yeni fenomen Mehmet Ali Erbil, sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden... Son olarak bir ödül töreninde sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformu ile ilgili soru üzerine "Ne göz varmış sizde" sözleriyle, sitem etti. Erbil, TikTok videolarıyla gündeme geliyor. Canlı yayın açıp, takipçilerinden hediyeler isteyen, "Bu Onur hâlâ araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" ifadeleri gündem olan şovmen, hakkındaki eleştirilere "Ben 50 yıldır böyleyim kardeşim, bilmiyor musunuz yani!" cevabını vermişti. Şimdi TikTok isyanıyla dikkat çekti! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:01
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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

5'inci Best Of Turkey Awards ödül töreni, geçen akşam Gayrettepe'de bir otelde yapıldı. Gecenin sunuculuğunu şovmen Mehmet Ali Erbil ile manken Tuğba Özay yaptı.

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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, "Bu sene yapılan 50'nci ödül töreni sanıyorum.

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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

"BUNLARIN YARISINI SUNSAK, KÖŞEYİ DÖNERİZ"

Bu törenlerden her sene elli tane yapılıyordur, Bunların yarısını sunsak, köşeyi döneriz" dedi.

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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

"ÜÇ HAFTAHIR ÖDEME YAPMIYORLAR"

Milliyet'in muhabirlerin "O zaman TikTok'ta olmanıza gerek kalmaz mı?" sorusuna Mali, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde.

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Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN PARA ALAMIYORUZ"

Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün" karşılığını verdi.