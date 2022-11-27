Eski şovmen yeni Tiktok fenomeni Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘3 haftadır ödeme yapmıyorlar, sizin yüzünüzde para kazanamıyorum’

Eski şovmen yeni fenomen Mehmet Ali Erbil, sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden... Son olarak bir ödül töreninde sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformu ile ilgili soru üzerine "Ne göz varmış sizde" sözleriyle, sitem etti. Erbil, TikTok videolarıyla gündeme geliyor. Canlı yayın açıp, takipçilerinden hediyeler isteyen, "Bu Onur hâlâ araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" ifadeleri gündem olan şovmen, hakkındaki eleştirilere "Ben 50 yıldır böyleyim kardeşim, bilmiyor musunuz yani!" cevabını vermişti. Şimdi TikTok isyanıyla dikkat çekti! İşte ayrıntılar…