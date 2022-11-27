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Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine kahreden haberi vermişti. Çağlayan, paylaşımında akciğer kanserine yakalandığını belirtmişti. Geçen aylarda akciğer kanseri sebebiyle vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Akciğer kanseri teşhisi konulan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." sözleriyle Bahadırlı'ya içini döktü. "Acı çekmek istemiyorum" diyen Çağlayan gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:02
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Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, hayranlarını yıkan haberi sosyal medya hesabından takipçilerine vermişti. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

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Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

SÜRECİ ANLATTI

Çağlayan, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişti.

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Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

GÖSTERİLERİNE ARA VERECEK

Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtti.

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Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU

Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

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Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”

Ayrıca Çağlayan "Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz."