27 Kasım 2022, Pazar
Akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağladı! “Acı çekmek istemiyorum!”
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine kahreden haberi vermişti. Çağlayan, paylaşımında akciğer kanserine yakalandığını belirtmişti. Geçen aylarda akciğer kanseri sebebiyle vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Akciğer kanseri teşhisi konulan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." sözleriyle Bahadırlı'ya içini döktü. "Acı çekmek istemiyorum" diyen Çağlayan gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:02
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