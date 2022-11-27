Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! "Abartılı davranmışım"

Kavak Yelleri dizisi ile tanınan ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projeleriyle şöhretine şöhret katan Aslı Enver, geçen günlerde sürpriz bir kararla sevgilisi Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Evliliğinin ardından bebek beklediği ortaya çıkan Enver'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. 38 yaşındaki güzel oyuncu "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor" dedi. Öte yandan son günlerde sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen Aslı Enver'in eski eşi de yakından tanıdığımız ünlü oyuncu çıktı. İşte Aslı Enver'in açıklamaları ve ünlü oyuncu eski eşi…