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Haberler Galeri Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! "Abartılı davranmışım"

Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! "Abartılı davranmışım"

Kavak Yelleri dizisi ile tanınan ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projeleriyle şöhretine şöhret katan Aslı Enver, geçen günlerde sürpriz bir kararla sevgilisi Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Evliliğinin ardından bebek beklediği ortaya çıkan Enver'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. 38 yaşındaki güzel oyuncu "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor" dedi. Öte yandan son günlerde sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen Aslı Enver'in eski eşi de yakından tanıdığımız ünlü oyuncu çıktı. İşte Aslı Enver'in açıklamaları ve ünlü oyuncu eski eşi…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:09
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Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! Abartılı davranmışım

Başarılı oyuncu Aslı Enver, hemen hemen 6 aydır birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile beklenmedik bir kararla evlenmişti.

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Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! Abartılı davranmışım

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

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Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! Abartılı davranmışım

"HER ŞEYİN 'KENDİLİĞİNDEN' OLANI GÜZEL"

Sürpriz nikahın ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" sözlerini kullanmıştı.

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Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! Abartılı davranmışım

Nikahın ardından 38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Aslı Enver Berkin Gökbudak’la evlendi! Anne olmak için gün sayan Aslı Enver’den çok konuşulacak itiraflar! Abartılı davranmışım

Bebekleri olacakları haberini alan çift, büyük bir sevinç yaşamıştı.