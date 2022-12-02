02 Aralık 2022, Cuma
Eski sevgilisini darbettiği suçlamasıyla yargılanan Çağatay Akman’dan şok ifade! Kendisini böyle savundu
Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Akman, ifadesiyle şaşkına çevirdi. Taksiye bindiği sırada Öykü Uslu'nun kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını söyleyen Akman, duruşmada kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:40
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12