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Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!
Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın bu halini gören şaştı kaldı! Dizideki bitik Esme nerde, Sezin Bozacı nerde! Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları merak edilip araştırılıyor. Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın annesini canlandıran Esme'nin bu halini gören hayrete düştü! Dizideki halinden eser yok! İşte Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali…
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:47Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:51