Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

YAZARLIK SERÜVENİ

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.