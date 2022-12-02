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Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın bu halini gören şaştı kaldı! Dizideki bitik Esme nerde, Sezin Bozacı nerde! Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları merak edilip araştırılıyor. Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın annesini canlandıran Esme'nin bu halini gören hayrete düştü! Dizideki halinden eser yok! İşte Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:51
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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin Esme'si Sezin Bozacı'yı daha önce hiç böyle gördünüz mü? Dizideki hayattan bezmiş halinden eser yok! Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali şaşkına çevirdi.

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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947'de Ankara'da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara'da serbest hekimlik yaptı.

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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

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Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın bu haline inanamayacaksınız! Dizideki bitik halinden eser yok!

YAZARLIK SERÜVENİ

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.