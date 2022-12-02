Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

"ÇOCUKKEN DERGİLERDEN ÇIKAN O GÜNEŞ KOLYEYİ..."

Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım." dedi.