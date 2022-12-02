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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün akşam düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ya ödülünü eşi Beren Saat verdi. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya "Yılın İkonu Ödülü"nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla Doğulu'yu ağlattı.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:05
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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece verildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede renkli ve duygusal anlar yaşandı. Bu anlardan birine ise 7 yıl önce nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu imza attı. Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu "Yılın İkonu Ödülü"nün sahibi oldu.

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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.

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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

"ÇOCUKKEN DERGİLERDEN ÇIKAN O GÜNEŞ KOLYEYİ..."

Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım." dedi.

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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

Eşine ödül verdiği için çok mutlu olduğunu belirten Saat, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”

KENAN DOĞULU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kenan Doğulu eşinin bu sözleri karşısına gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan Doğulu, Saat'a "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Ünlü çiftin o anları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında yaşanılanlara binlerce yorum geldi.