02 Aralık 2022, Cuma
Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu gözyaşlarına boğdu! “Bizi bir araya getiren...”
GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün akşam düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ya ödülünü eşi Beren Saat verdi. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya "Yılın İkonu Ödülü"nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla Doğulu'yu ağlattı.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:05
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7