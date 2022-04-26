26 Nisan 2022, Salı
Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya olay gönderme
Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sürpriz şekilde ayrılmış, Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Çıkan aşk haberlerinden sonra Alsaloussi'den şok paylaşım geldi. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi paylaşımı yaptığı anda Türk takipçilerinden "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:02
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