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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya olay gönderme

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sürpriz şekilde ayrılmış, Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Çıkan aşk haberlerinden sonra Alsaloussi'den şok paylaşım geldi. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi paylaşımı yaptığı anda Türk takipçilerinden "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:02
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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya olay gönderme

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ani bir kararla ayrılmıştı. Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp apar topar Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya olay gönderme

Subaşı'nın eski aşkı bu haberler gündemdeyken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya olay gönderme

Mohammed Alsaloussi yaptığı paylaşımda "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" notuyla olay oldu.

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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya olay gönderme

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi paylaşımı yaptığı anda Türk takipçilerinden yorum gelmeye başladı. Mohammed Alsaloussi'ye gelen yorumlarda "Şeyma'ya gönderme bu", "Şeyma'dan ağzı yanmış belli ki", "Şeyma adamı isteklerinden bıktırmış" yazıldı.

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Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya olay gönderme

AYRILIĞI KENDİ DUYURDU

Şeyma Subaşı ayrılık haberini, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" sözleriyle duyurmuştu.