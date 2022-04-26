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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile geniş hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, Destan dizisiyle başarısını sürdürdü. Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, nikah masasına oturmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl evlilik kararı alan çift, düğü hazırlıklarına başladı. Çifte düğün yapmaya karar veren Şahin ve Osman Türkiye'de ve yurt dışında iki ayrı tören yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:06
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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

"SENİ SEVİYORUM"

Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Cedi Osman, 8 Nisan'da 27 yaşına bastı. Ebru Şahin de sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

Güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, "İyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum" notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise "İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

ÖNCE ÇEŞME'DE, SONRA AMERİKA'DA DÜĞÜN

Uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak.