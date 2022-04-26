26 Nisan 2022, Salı
Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…
Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile geniş hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, Destan dizisiyle başarısını sürdürdü. Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, nikah masasına oturmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl evlilik kararı alan çift, düğü hazırlıklarına başladı. Çifte düğün yapmaya karar veren Şahin ve Osman Türkiye'de ve yurt dışında iki ayrı tören yapacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:06
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