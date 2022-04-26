Destan’ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğün detayları belli oldu! Hem Türkiye’de hem Amerika’da…

Güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, "İyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum" notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise "İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.