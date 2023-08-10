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Haberler Galeri Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi oldu. Dava süreci devam eden Tayfur'dan şaşırtan bir haber geldi. Ünlü isim yeni sevgilisiyle evlenme kararı aldığını duyurdu. Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Tayfur, nikah hazırlıklarını sosyal medyada hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 15:18
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Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.

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Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden ayrılan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

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Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

EVLENME KARARI ALDI

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor.

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Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

Nikah için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

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Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu

VESİKALIK ÇEKTİRDİ

Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas nüfusa artı 1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.