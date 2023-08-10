10 Ağustos 2023, Perşembe
Eski nişanlısına dava açan Tuğçe Tayfur’dan şaşırtan karar! Evliliği bu sözlerle duyurdu
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi oldu. Dava süreci devam eden Tayfur'dan şaşırtan bir haber geldi. Ünlü isim yeni sevgilisiyle evlenme kararı aldığını duyurdu. Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Tayfur, nikah hazırlıklarını sosyal medyada hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 15:18
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