Futbol bilgisine güvenenler buraya! "Hiç beklemediğim yerden geldi" dedi ters köşe oldu! Milyoner'de hafızaları zorlayacak soru

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da milyonları ekrana kilitledi. Kemal İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekrana gelen programa futbol konusunda sorulan bir soru damga vurdu. 100.000 TL'lik soruya yanlış yanıt vererek yarışmadan elenirken 30 bin TL'nin sahibi oldu. Yanlış yanıtı veren genç yarışmacı "Hiç beklemediğim yerden geldi" yorumuyla yarışmaya veda etti. İşte milyonları ters köşe yapan futbol sorusu...