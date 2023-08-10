Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Süreyya Yalçın son dönemde verdiği kilolarla korkuttu. Bir deri bir kemik kalan sosyetik isim, son olarak başına gelen korkunç bir olayı takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'da özel bir hastaneye giden ve kendisine yanlış teşhis konulduğunu dile getiren Yalçın, "Yaşadığım deneyim korkunçtu!" ifadelerini kullandı.