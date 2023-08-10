10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Süreyya Yalçın son dönemde verdiği kilolarla korkuttu. Bir deri bir kemik kalan sosyetik isim, son olarak başına gelen korkunç bir olayı takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'da özel bir hastaneye giden ve kendisine yanlış teşhis konulduğunu dile getiren Yalçın, "Yaşadığım deneyim korkunçtu!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 14:18
  • 1
  • 19
Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008'de vefat eden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, lüks yaşantısıyla ve son dönemde verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Yaşamını Amerika'nın Miami şehrinde sürdüren, Türkiye'ye sık sık tatile gelen Yalçın, şimdilerde Bodrum'un keyfini sürüyor.

  • 3
  • 19
Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Son olarak ünlü isim, Bodrum'da özel bir hastaneden kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi.

  • 4
  • 19
Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

Süreyya Yalçın yaşadıklarını bir bir anlatarak sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

  • 5
  • 19
Süreyya Yalçın yanlış teşhis kurbanı oldu! “Yaşadığım korkunçtu!”

"YAŞADIĞIM DENEYİM KORKUNÇTU!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın başında gelen olayla gündeme düştü.