Eski manken Bilun Dohmen evini gözyaşları içinde terk etti!

90'lı yılların en popüler mankenlerinden biri olan ve yurt için ve yurt dışında pek çok defilede boy gösteren Bilun Dohmen, 8 yıl önce İstanbul'dan ayrılmıştı. Bodrum'da köye yerleşen Dohmen, kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Burada birçok talihsiz olay yaşayan ünlü isim, evini terk etmek zorunda kaldı. Köy evini satışa çıkaran Dohmen gözyaşları içinde buradan ayrıldı.