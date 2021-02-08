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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eski manken Bilun Dohmen evini gözyaşları içinde terk etti! Eski manken Bilun Dohmen evini gözyaşları içinde terk etti!
90'lı yılların en popüler mankenlerinden biri olan ve yurt için ve yurt dışında pek çok defilede boy gösteren Bilun Dohmen, 8 yıl önce İstanbul'dan ayrılmıştı. Bodrum'da köye yerleşen Dohmen, kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Burada birçok talihsiz olay yaşayan ünlü isim, evini terk etmek zorunda kaldı. Köy evini satışa çıkaran Dohmen gözyaşları içinde buradan ayrıldı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 15:37
Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'da yaşadığı köy hayatını gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı. 90'lı yılların en meşhur mankenlerinden biri olan Dohmen, 8 yıl önce başladığı köy hayatını yaşadığı talihsizlikler yüzünden bırakarak evini satışa çıkardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR HAYALLERİ YARIM KALDI
Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen'in hayalleri yarıda kaldı. Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı.
TAVUKLARINI BİLE ÇALDILAR
Tek başına yaşayan Dohmen'in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen'in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.
"TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPTIM"
Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek "Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor."
"NEYİM VAR NEYİM YOK ÇALDILAR"
"Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler" şeklinde konuştu.