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Haberler Galeri Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

Oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar'la olaylı şekilde boşanmasının ardından eski futbolcu Tümer Metin'le birlikte olan Gamze Topuz, ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Kantarcılarla çok zor bir boşanma süreci geçirdiğini söyleyen Topuz, Tümer Metin için, "Hayattaki en büyük şansım" dedi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:59
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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım... GALERİ DEVAM EDİYOR

Köpeklerine çivili kemik atıldığı haberleriyle gündem gelen ünlü oyuncu Gamze Topuz, isim benzerliği sebebiyle yaşadığı mağduriyeti anlatırken, oyunculuk kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

Normalleşme konusunda endişeleri olduğunu ve Alaçatı'ya geçtiğini söyleyen Topuz, pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi belirterek "Fahrettin Koca, hepimizin için büyük bir şans oldu. Doğru zamanda, doğru önlemler alındı. Sağlık sistemimizin çok daha gelişmiş olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

"Asosyal bir kızım, bu süreci evde kızımla geçirdim. Ana-kız kaliteli vakit geçirme imkanı bulduk" diyen ve Alaçatı'da olduğunu söyleyen Topuz, isim benzerliğiyle ilgili yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: 'Bahçesindeki köpeklere çivili kemik atıldığını duyurmaya çalışan ve bununla ilgili şikayette bulunan kişinin adı da Gamze Topuz ve o da oyuncuymuş. Haberlerde benim fotoğrafım vardı. Her yerden mesaj geliyordu. Ana haber için beni aramaya başladıkları andan itibaren durumu anlatmak istedim. Çünkü yapılan gerçekten çok dehşet verici bir olay. Kızın mağduriyetinin konuşulması lazım."

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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

'BİZ BÖYLE MUTLUYUZ'

Eski futbolcu Tümer Metin'le ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyleyen Topuz, "Elis Naz da Tümer'le çok iyi anlaşıyor. Onu babası yerine koymadı, onun babası İbrahim" derken, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

"Başlarda toplumun dayattığı şeylerden dolayı evlenmeliyiz diyordum ama artık öyle düşünmüyorum. Biz böyle mutluyuz. Tümer beni o zor süreçten kurtaran tek insan, hayattaki en büyük şansım. Başlarda futboldan başka bir şey konuşamayız diyordum ama benden daha fazla kitap ve film bilgisine sahip. Mentör oldu bana."