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Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...
Oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar'la olaylı şekilde boşanmasının ardından eski futbolcu Tümer Metin'le birlikte olan Gamze Topuz, ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Kantarcılarla çok zor bir boşanma süreci geçirdiğini söyleyen Topuz, Tümer Metin için, "Hayattaki en büyük şansım" dedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:59
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