Eski futbolcu Tümer Metin’le birlikte olan Gamze Topuz’dan evlilik açıklaması: Hayattaki en büyük şansım...

"Asosyal bir kızım, bu süreci evde kızımla geçirdim. Ana-kız kaliteli vakit geçirme imkanı bulduk" diyen ve Alaçatı'da olduğunu söyleyen Topuz, isim benzerliğiyle ilgili yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: 'Bahçesindeki köpeklere çivili kemik atıldığını duyurmaya çalışan ve bununla ilgili şikayette bulunan kişinin adı da Gamze Topuz ve o da oyuncuymuş. Haberlerde benim fotoğrafım vardı. Her yerden mesaj geliyordu. Ana haber için beni aramaya başladıkları andan itibaren durumu anlatmak istedim. Çünkü yapılan gerçekten çok dehşet verici bir olay. Kızın mağduriyetinin konuşulması lazım."