Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

"ÇOK ÜZGÜNÜM ONLAR ADINA"

Dilan Polat adına çok üzgün olduğunu belirten şarkıcı, şunları söyledi: "Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım. Eskiden tanıyorum. Şaşkınlıkla baktım. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim?"