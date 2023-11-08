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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, cezaevine gönderilen Dilan Polat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce katıldığı programda Polat ile nasıl tanıştıklarını anlatan Balamir, o açıklamalarına yenisini ekledi. "Lüks içindeki hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Şöhret zehirli bir şey" diyen Esra Balamir'in o açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 13:09
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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü isim, eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında konuştu.

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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

"ÇOK ÜZGÜNÜM ONLAR ADINA"

Dilan Polat adına çok üzgün olduğunu belirten şarkıcı, şunları söyledi: "Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım. Eskiden tanıyorum. Şaşkınlıkla baktım. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim?"

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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

"Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü... O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil."

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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

"Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. İki çocuğu bırakıp, çok üzücü..."

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Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”

"DİLAN POLAT'I OTOBÜS DURAĞINDAN ALIYORDUM"

Esra Balamir, daha önce Dilan Polat hakkında şu açıklamaları yapmıştı: "Dilan bir şekilde bana ulaştı. 'Ben fotoğrafçıyım' dedi. 'Demet Hanım'ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim.' dedi."