08 Kasım 2023, Çarşamba
Eski fotoğrafçısıydı! Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “Kurgu sandım...”
Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, cezaevine gönderilen Dilan Polat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce katıldığı programda Polat ile nasıl tanıştıklarını anlatan Balamir, o açıklamalarına yenisini ekledi. "Lüks içindeki hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Şöhret zehirli bir şey" diyen Esra Balamir'in o açıklaması...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 13:09
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