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Haberler Galeri Şulemsi kimdir, kaç milyon liralık serveti var? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk (Yasince) ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Mal varlığı...

Şulemsi kimdir, kaç milyon liralık serveti var? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk (Yasince) ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Mal varlığı...

Sosyal medyanın etkisiyle fenomenlerin lüks yaşam tarzları, son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması bu konuyu daha fazla ön plana çıkardı. Özellikle Şule Kayatürk, "Şulemsi" takma adıyla tanınan bir diğer fenomen, bu bağlamda daha yakından incelenmeye başlandı. Peki Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk (Yasince) ne iş yapıyor, kaç çocukları var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:34
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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk Yasince ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Eski halleri...

Sosyal medyada lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken kişiler, son zamanlarda hızla artış gösteriyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte, diğer fenomenlerin yaşam tarzlarına yönelik ilgi de büyüdü. Bu fenomenlerden biri de Şule Kayatürk, "Şulemsi" takma adıyla biliniyor. Peki Şulemsi kimdir, kaç yaşında? İşte eski halleri...

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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk Yasince ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Eski halleri...

ŞULE KAYATÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu olarak bilinmektedir. Şule Kayatürk'ün yaşamı, kilo değişimi ve özel ilişkileriyle gündeme gelmiştir.

Kilolu bir dönem yaşadıktan sonra önemli bir zayıflama süreci geçiren Şule Kayatürk, yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Bu fiziksel değişimi, takipçileri tarafından merakla izlenmiştir.

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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk Yasince ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Eski halleri...

Sosyal medyada "Şulemsi" takma adıyla tanınan Şule Kayatürk, eşi Yasin Türk ile ayrılık kararı almış, ancak daha sonra eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştur.

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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk Yasince ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Eski halleri...

2013 yılından bu yana sosyal medyada aktif olan Şule Kayatürk, makyöz, sosyal medya ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Ayrıca kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi işletmektedir.

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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk Yasince ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Eski halleri...

DİĞER FENOMENLERDE MERCEK ALTINDA!

Uzun süredir milyonlarca takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenleri de adeta bir mercek altına alındı. İşte bu çalkantılı dönemde, "Şulemsi" olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşi Yasince de gözlerin çevrildiği çiftler arasında yer alıyor.