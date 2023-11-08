Şulemsi kimdir, kaç milyon liralık serveti var? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk (Yasince) ne iş yapıyor, kaç çocukları var? Mal varlığı...

Sosyal medyanın etkisiyle fenomenlerin lüks yaşam tarzları, son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması bu konuyu daha fazla ön plana çıkardı. Özellikle Şule Kayatürk, "Şulemsi" takma adıyla tanınan bir diğer fenomen, bu bağlamda daha yakından incelenmeye başlandı. Peki Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk (Yasince) ne iş yapıyor, kaç çocukları var?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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