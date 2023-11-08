Özlem Öz (Özlemlinaöz) kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz, son dönemde hızla artan bir ilgiyle karşı karşıya. Fenomenlikleri sayesinde büyük bir izleyici kitlesi elde eden ve online ürün satışları yaparak önemli gelir elde eden Öz Ailesi, Polat Ailesi ile benzerlikleri nedeniyle gündemde geniş bir yer kaplıyor. Aynı zamanda kendi markalarını oluşturarak Polatgiller'e benzer bir yol izleyen Öz Ailesi, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Özlem Öz kimdir, ne iş yapıyor? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?