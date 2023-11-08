HaberlerGaleriÖzlem Öz (Özlemlinaöz) kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?
Özlem Öz (Özlemlinaöz) kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?
Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmalarının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Polat Ailesi ile benzer bir lüks yaşam tarzını benimseyen Öz Ailesi, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Bu etkileyici yaşam tarzı ve benzerlikler, Tayyar Ailesi hakkında merak uyandırdı ve daha fazla bilgiye ulaşılmasını tetikledi. Peki Özlem Öz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar?