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Haberler Galeri Özlem Öz (Özlemlinaöz) kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Özlem Öz (Özlemlinaöz) kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmalarının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Polat Ailesi ile benzer bir lüks yaşam tarzını benimseyen Öz Ailesi, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Bu etkileyici yaşam tarzı ve benzerlikler, Tayyar Ailesi hakkında merak uyandırdı ve daha fazla bilgiye ulaşılmasını tetikledi. Peki Özlem Öz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 13:55
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Özlem Öz Özlemlinaöz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz, son dönemde hızla artan bir ilgiyle karşı karşıya. Fenomenlikleri sayesinde büyük bir izleyici kitlesi elde eden ve online ürün satışları yaparak önemli gelir elde eden Öz Ailesi, Polat Ailesi ile benzerlikleri nedeniyle gündemde geniş bir yer kaplıyor. Aynı zamanda kendi markalarını oluşturarak Polatgiller'e benzer bir yol izleyen Öz Ailesi, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Özlem Öz kimdir, ne iş yapıyor? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özlem Öz Özlemlinaöz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Türkiye'nin gündemindeki Dilan-Engin Polat çifti sonrası sosyal medyada gözler Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftine çevrildi.

Yapılan iddialarda, Doktor olan Tayyar Öz'ün daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza aldığını iddia etti.

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Özlem Öz Özlemlinaöz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor, aynı Dilan Polat gibi hayatını 'fazla şaşaalı ve abartılı' yaşadığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hatta Dilan Polat'ı taklit ettiğine inanılıyor.

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Özlem Öz Özlemlinaöz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.

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Özlem Öz Özlemlinaöz kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kaç çocukları ver, serveti ne kadar? Tayyar Öz doktor mu, ne dokturu?

TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı.