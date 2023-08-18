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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu'nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Gülşen Bubikoğlu'nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beyaz perdeye damgasını vurdu. Şimdilerde ekrandan uzak bir hayat yaşayan usta oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son olarak Kanlıca'daki yalısının manzarasını paylaşan Bubikoğlu'nun evi görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 17:18
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Gülşen Bubikoğlu’nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, aynı sene Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuğa ilk adımı attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gülşen Bubikoğlu’nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını yazdırdı.

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Gülşen Bubikoğlu’nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Şimdilerde ekrandan uzak bir hayat yaşayan usta oyuncu, sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişim kurmaya başladı.

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Gülşen Bubikoğlu’nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Sık sık son hallerini paylaşan Yeşilçam'ın güzeli bu kez Kanlıca'daki yalısından gün batımını paylaştı.

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Gülşen Bubikoğlu’nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

İŞTE BUBİKOĞLU'NUN MANZARASI

Sık sık İstanbul manzarasını paylaşan ve yazın tadını yalısının bahçesinde çıkaran usta oyuncu sosyal medyada dikkat çekti.