Gülşen Bubikoğlu'nun yalısı hayran bıraktı! Takipçilerinden yorum yağdı: Yaşıyorsunuz bu hayatı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beyaz perdeye damgasını vurdu. Şimdilerde ekrandan uzak bir hayat yaşayan usta oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son olarak Kanlıca'daki yalısının manzarasını paylaşan Bubikoğlu'nun evi görenleri hayran bıraktı.