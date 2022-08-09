09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

Yakın geçmişte beraber pek çok işe imza atan oyuncu Murat Cemcir ve Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay arasında gerilim devam ediyor. Kocabay, haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia etti ve alacak haklarını almak için İş Mahkemesi'ne başvurup ünlü oyuncu Murat Cemcir'e dava açtı. Necati Kocabay'ın ise salgın döneminde şirketten usulsüz para çıkışları yaptığı, şahsi hesabına yolladığı, şirketin kredi kartını ve bütçesini kişisel olarak kullandığı tespit edildi. Murat Cemcir'in "Soyuldum" iddiasının peşinden ünlü yapımcı Necati Kocabay ile ilgili 2 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:07
  • 1
  • 8
Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail göndererek istifa etti. Fakat Cemcir, bir arabulucu aracılığıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına ilişkin bir sözleşme imzalamasını istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Kocabay, istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti.

  • 3
  • 8
Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

CEMCİR'İN ŞİRKETİNE DAVA AÇTI

Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı.

  • 4
  • 8
Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

  • 5
  • 8
Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

MURAT CEMCİR "SOYULDUM"

Cemcir, dava sonrası Kocabay'ın şirketi soyduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.