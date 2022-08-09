Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ‘soyuldum’ diyerek şikayetçi olduğu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’a 2 yıl hapis…

Yakın geçmişte beraber pek çok işe imza atan oyuncu Murat Cemcir ve Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay arasında gerilim devam ediyor. Kocabay, haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia etti ve alacak haklarını almak için İş Mahkemesi'ne başvurup ünlü oyuncu Murat Cemcir'e dava açtı. Necati Kocabay'ın ise salgın döneminde şirketten usulsüz para çıkışları yaptığı, şahsi hesabına yolladığı, şirketin kredi kartını ve bütçesini kişisel olarak kullandığı tespit edildi. Murat Cemcir'in "Soyuldum" iddiasının peşinden ünlü yapımcı Necati Kocabay ile ilgili 2 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.