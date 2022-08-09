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Haberler Galeri Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

Hande Erçel'in Instagram fenomeni ablasına Gamze Erçel'e büyük şok! Genç fenomenin 2 yaşındaki kızı Mavi'nin fotoğrafına bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" yazdı. Bu mesaj karşısında çılgına dönen Erçel'den "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" yanıtı geldi. Erçel'in eşinin isteği üzerine o kullanıcıdan şikayetçi olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:25
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Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel Yıldırım, geçen gün aldığı mesajı görünce büyük bir şok yaşadı.

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Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

BU BAMBAŞKA BİR KÖTÜLÜK

Instagram'daki 4.8 milyon takipçisi nedeniyle bugüne kadar yapılan her türlü olumsuz yoruma alışkın olan genç fenomen, bu kez bambaşka bir kötülükle karşılaştı.

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Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

"ÖLSÜN"

Henüz 2 yaşındaki güzeller güzeli kızı Mavi'nin ayna karşısında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Gamze Erçel'e 'Rüveyda' adındaki bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" diye akıllara durgunluk veren bir yorum yazdı.

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Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

DELİYE DÖNDÜ

Okuduğu karşısında şoke olan Erçel, bu mesajı paylaşıp "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" diye yazdı.

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Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün

"BOYNU KIRILIR"

Aynı kişinin daha önce de yine Mavi için "Boynu kırılır, boğulacak" gibi sürekli olumsuz mesajlar yazdığı ortaya çıktı.