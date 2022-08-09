HaberlerGaleriOyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün
Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o mesajı görünce şoke oldu! Mavi’yi hedef aldılar: Ayna kafasına düşsün de ölsün
Hande Erçel'in Instagram fenomeni ablasına Gamze Erçel'e büyük şok! Genç fenomenin 2 yaşındaki kızı Mavi'nin fotoğrafına bir takipçisi "Ayna kafasına düşsün de ölsün" yazdı. Bu mesaj karşısında çılgına dönen Erçel'den "Bu kadar kötü kalpli nasıl olabiliyorsunuz!" yanıtı geldi. Erçel'in eşinin isteği üzerine o kullanıcıdan şikayetçi olacağı iddia edildi.