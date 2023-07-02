Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni haber

9 yıldır evli olan Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan kötü haber gelmiş, çiftin ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Eşi ve çocuklarını bırakarak İstanbul'a dönen Doğuş'un boşanmakta kararlı olduğu öğrenilmişti. Ancak çiftle ilgili yeni gelişme yaşandı. 49 yaşına basan eşi Doğuş'un doğum gününü kutlayan ünlü sunucu Hoşkedem Hidayetkızı İstanbul'daki evlerine döndüğünü de paylaşımlarıyla takipçilerine gösterdi. Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozlarıyla barıştıklarını ilan etmiş oldu...