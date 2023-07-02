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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni haber

9 yıldır evli olan Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'ndan kötü haber gelmiş, çiftin ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Eşi ve çocuklarını bırakarak İstanbul'a dönen Doğuş'un boşanmakta kararlı olduğu öğrenilmişti. Ancak çiftle ilgili yeni gelişme yaşandı. 49 yaşına basan eşi Doğuş'un doğum gününü kutlayan ünlü sunucu Hoşkedem Hidayetkızı İstanbul'daki evlerine döndüğünü de paylaşımlarıyla takipçilerine gösterdi. Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozlarıyla barıştıklarını ilan etmiş oldu...

Giriş Tarihi: 02.07.2023 15:34
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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni haber

İkiz çocuk sahibi olan ünlü çift şarkıcı Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı ayrılık haberleriyle hayranlarını üzmüştü... 9 yıllık evlilik bitti bitiyor derken yeni gelişme yaşandı...

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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni haber

9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bu evlilikten 2 de çocuğu dünyaya geldi.

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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni haber

Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın boşanacağı haberleri magazine bomba gibi düşmüştü...

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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni haber

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı Doğuş, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri dönmüştü.

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Eşi ve çocuklarını terk etmişti! Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni haber

Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş'un boşanmaya kararlı olduğu söylenmişti.