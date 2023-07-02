02 Temmuz 2023, Pazar
Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Entübe edilen şarkıcı, gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmesine rağmen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Dünyaca yıldızının yoğun bakıma alınmadan saatler önce, bir başka ünlü sanatçıyla gizli projesini hayata geçirmekte olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:57
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