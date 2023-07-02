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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Entübe edilen şarkıcı, gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmesine rağmen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Dünyaca yıldızının yoğun bakıma alınmadan saatler önce, bir başka ünlü sanatçıyla gizli projesini hayata geçirmekte olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:57
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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarmıştı.

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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

ABD'nin ünlü magazin sitesi TMZ'ye konuşan kaynaklar, Madonna'nın evinde istirahat ettiğini fakat yataktan çıkacak hali olmadığını söylemişti.

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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

"SÜREKLİ KUSUYOR"

Kaynaklar, "Madonna kendini kontrol edemeden sürekli kusuyor. Yataktan kalkamıyor" demişti.

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Madonna’nın gizli projesi ortaya çıktı! Yoğun bakıma alınmadan önce...

Ünlü sanatçı hastalanmadan önce, yaklaşan dünya turnesi için prova yapıyordu. 15 Temmuz'da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi.