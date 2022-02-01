01 Şubat 2022, Salı
Yeşilçam efsanesi Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı
Yeşilçam'ın efsaneleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şaban Oğlu Şaban' filmi hala televizyon kanallarında ekrana gelirken, milyonları güldürüyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şaban Oğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...
Giriş Tarihi: 01.02.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 16:44
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