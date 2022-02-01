Yeşilçam efsanesi Şaban Oğlu Şaban filminin Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı

Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar.