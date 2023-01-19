19 Ocak 2023, Perşembe
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'dan acı haber geldi. 6 aydır cezaevinde olan Cengiz Karlı 57 yaşında kalbine yenik düştü. İki çocuk babası olan Cengiz Karlı'nın cenaze detaylarını acılı eşi Elif Karlı paylaştı. Şarkıcı Elif Karlı'ya sevenlerinden ve sanatçı dostlarından baş sağlığı mesajları geldi. Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı'nın cenaze paylaşımı...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 12:52
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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
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- 11
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
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- 11
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
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- 11
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı