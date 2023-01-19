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Haberler Galeri Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'dan acı haber geldi. 6 aydır cezaevinde olan Cengiz Karlı 57 yaşında kalbine yenik düştü. İki çocuk babası olan Cengiz Karlı'nın cenaze detaylarını acılı eşi Elif Karlı paylaştı. Şarkıcı Elif Karlı'ya sevenlerinden ve sanatçı dostlarından baş sağlığı mesajları geldi. Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı'nın cenaze paylaşımı...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 12:52
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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın iş insanı eşi Cengiz Karlı'dan dün acı haber geldi. 57 yaşındaki Cengiz Karlı cezaevinde kalbine yenik düştü.

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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Eşinin ani ölümü ile yıkılan Elif Karlı son olarak sosyal medya hesabından Cengiz Karlı'nın cenaze töreni ile ilgili bilgileri paylaştı.

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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Cengiz Karlı'nın cenazesi bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kurtköy mezarlığında defnedilecek.

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Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı
Eşi Cengiz Karlı’nın ölümüyle yıkılan Elif Karlı’dan paylaşım! Cenaze detaylarını açıkladı

Acı haberi dün sabaha karşı alan Elif Karlı 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı: