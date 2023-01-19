Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Üfürükçü Süleyman kimdir? Hilal Baltacı olayı ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son zamanlarda sosyal medyada da gündem olan Sinan Sardoğan olayınından ardından 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal'in konusu işlendi. Hilal Baltacı'nın kaybolması sonrası ailesi, geçtiğimiz gün kızlarının "üfürükçü Süleyman" denilen kişiyle tarafından kaçtığını iddia etti. Süleyman, kendisinden 33 yaş küçük olan Hilal ile canlı yayına çıktı. Peki, Hilal Baltacı ve Üfürükçü Süleyman kimdir?" İşte, konuya dair tüm detaylar...