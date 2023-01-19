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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla, yargılanan Mehmet Ali Erbil bir kez daha hakim karşısına çıktı. Toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Erbil duruşmadaki savunmasında, "Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:10
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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Ali Erbil katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

"TUZAĞA GELDİM"

Sanık Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim." dedi.

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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

Ece Ronay'ın oyununa getirildiğini söyleyen Erbil, "Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve ben muhatap olacağım dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

"SİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR MESAJ ATTIM' DEDİ"

Mehmet Ali Erbil'e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu sizi korumak için böyle bir mesaj attım dedi" şeklinde savunma yaptı.

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Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

Duruşma mütalaa hazırlanmak üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek ertelendi.