Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim

"SİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR MESAJ ATTIM' DEDİ"

Mehmet Ali Erbil'e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu sizi korumak için böyle bir mesaj attım dedi" şeklinde savunma yaptı.