19 Ocak 2023, Perşembe
Mehmet Ali Erbil’den ‘taciz’ savunması: Oyuna getirildim
Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla, yargılanan Mehmet Ali Erbil bir kez daha hakim karşısına çıktı. Toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Erbil duruşmadaki savunmasında, "Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 19.01.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:10
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