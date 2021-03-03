Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisi konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken, oyuncu kadrosu da gündeme oturdu. Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, sosyal medyayı adeta salladı. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Altuner, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...