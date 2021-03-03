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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisi konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken, oyuncu kadrosu da gündeme oturdu. Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, sosyal medyayı adeta salladı. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Altuner, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 14:46
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Altuner'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

CANSU DERE
14 Ekim 1980

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

CANER CİNDORUK
17 Nisan 1980

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

PINAR ALTUĞ
2 Eylül 1974

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