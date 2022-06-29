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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler kısa bir süre içinde iki çocuk sahibi olmuştu. Çocuklarının doğa ile iç içe yaşamasını isteyen çift Kemerburgaz'da orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalan Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Eşek arıları, yarasalar ve tilkiler tarafından basılan evde yaşadıkları saymakla bitmedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:21
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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey'i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz'da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

Ancak geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalmışlardı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, herkesin rüyasını süsleyen kütük evlerde yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.