Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Evleri kabusları oldu

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler kısa bir süre içinde iki çocuk sahibi olmuştu. Çocuklarının doğa ile iç içe yaşamasını isteyen çift Kemerburgaz'da orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalan Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Eşek arıları, yarasalar ve tilkiler tarafından basılan evde yaşadıkları saymakla bitmedi.