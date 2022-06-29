29 Haziran 2022, Çarşamba
Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!
Türk sinemasının temel taşlarından olan Cüneyt Arkın ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat efsanelerinin kahramanı, Yeşilçam'ın 'Öğretmen Kemal'i, 'Vatandaş Rıza'sı, 'Cemil'i, Türkiye'nin en özel ortak değerlerinden biri olan Arkın'ın ölümünün ardından büyük bir aşkla bağlı olduğu eşinden ilk açıklama geldi. "Türkiye çok güzel bir halk adamını, sanatçıyı kaybetti" diyen Betül Arkın, "Ölüm kelimesini kabul etmiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:20
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