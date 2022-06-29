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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

Türk sinemasının temel taşlarından olan Cüneyt Arkın ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat efsanelerinin kahramanı, Yeşilçam'ın 'Öğretmen Kemal'i, 'Vatandaş Rıza'sı, 'Cemil'i, Türkiye'nin en özel ortak değerlerinden biri olan Arkın'ın ölümünün ardından büyük bir aşkla bağlı olduğu eşinden ilk açıklama geldi. "Türkiye çok güzel bir halk adamını, sanatçıyı kaybetti" diyen Betül Arkın, "Ölüm kelimesini kabul etmiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:20
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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 1961'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Kısa süre doktorluk yaptı. 1963'te 'Artist' dergisinin yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. Önceleri Yeşilçam'ın 'romantik jön'üydü. 1960'ların ortalarından itibaren kariyeri değişti.

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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

Medrano Sirki'nde akrobasi ve binicilik eğitimleri aldı. O artık Türk sinemasının 'kahraman'ı, tarihi filmlerin aranan aktörüydü. Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi efsanelerini yarattı. Hiç dublör kullanmadı.

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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

ATATÜRK SEVDALISIYDI

Filmleri farklı isimlerle dünyanın dört bir yanında gösterildi. 'George Arkın' adıyla oynadığı 'Western' tarzı filmleri Güney Amerika'da büyük izleyici çekti. İran'da Fahrettin, Uzak Doğu'da 'Lee Arkın' adıyla tanındı.

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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

Cüneyt Arkın, 'Maden', 'Cemil', 'Vatandaş Rıza', 'Öğretmen Kemal' gibi filmleriyle Türkiye'nin 1970'lerdeki politik sorunlarını beyaz perdeye taşıdı. Aydındı, Atatürk sevdalısıydı. Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Dün, kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

"ÖLÜM KELİMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Cüneyt Arkın'ın 53 yıllık eşi Betül Arkın Posta'ya şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye çok güzel bir halk adamını, sanatçıyı kaybetti. Ben de çok iyi bir babayı, eşimi, diğer yarımı, hayat arkadaşımı yitirdim. İnanamıyorum, asla kabullenemiyorum. Çok sarsıldık. Çocuklar Londra'dan yarın (bugün) geliyor. Türkiye için de bizim için de büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz. Ölüm kelimesini kabul etmiyorum. O ölümsüz ve eserleriyle yaşayacak."