Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın’dan yürek yakan sözler: Ölüm kelimesini kabul etmiyorum!

"ÖLÜM KELİMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Cüneyt Arkın'ın 53 yıllık eşi Betül Arkın Posta'ya şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye çok güzel bir halk adamını, sanatçıyı kaybetti. Ben de çok iyi bir babayı, eşimi, diğer yarımı, hayat arkadaşımı yitirdim. İnanamıyorum, asla kabullenemiyorum. Çok sarsıldık. Çocuklar Londra'dan yarın (bugün) geliyor. Türkiye için de bizim için de büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz. Ölüm kelimesini kabul etmiyorum. O ölümsüz ve eserleriyle yaşayacak."