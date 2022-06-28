Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğ kızı Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...