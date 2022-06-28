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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğ kızı Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...

Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 16:50
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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş kızı Alara'yı basından uzak tutmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından bile kızını yayınlamayı tercih etmeyen şarkıcı, özel hayatındaki sessizliğini korumaya devam ediyor.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı

Ebru Gündeş özel hayatını basından ve sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı

Boşanma davası hakkında konuşmak istemeyen Gündeş, kızını kameralardan uzakta büyütüyor. 9 yaşında gelen Alara'yı bazıları annesine benzetirken bazıları ise babasına benzetiyor. Gündeş kızını basından uzak tutmak için elinden geleni yapıyor ancak Alara'nın görüntülendiği bazı kareler var.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara’yı görenlerin ağzı açık kaldı